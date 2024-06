Maio de 2024 registra redução de 7,8% no número de mortes violentas no RN. No acumulado do ano até agora, a queda é de 12,5% em comparação aos cinco primeiros meses de 2023. Em números absolutos, 71 pessoas foram vítimas de mortes violentas intencionais (MVIs) em maio de 2024, contra 77 ocorrências registradas no mesmo período de 2023. No acumulado do ano, foram 386 mortes registradas de janeiro a maio, contra 441 ocorrências em 2023, ou seja, 55 assassinatos a menos.