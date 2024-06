MPRN combate grupo criminoso especializado em adulterar dados no sistema do Detran. Entre os investigados estão servidores públicos e despachantes que atuam na autarquia. A operação Password, deflagrada na manhã desta quarta-feira (4), conta com o apoio do Gaeco do Ministério Público do Amazonas e da Polícia Militar do RN. Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de Natal, Mossoró, Parnamirim, Ceará-Mirim e Assú, além de Manaus, no Amazonas.