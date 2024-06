“Jovem do Futuro”: começa etapa de cursos técnicos no Senai e Senac. Estão sendo ofertados cursos nas áreas de tecnologia, informática, mecânica de automóveis, mecânica de motos, introdução à informática, atendimento de telemarketing, estratégias de vendas e energias renováveis. O programa, promovido pela Prefeitura de Mossoró, está capacitando mil jovens. As aulas dos cursos técnicos irão acontecer até o início de julho, de segunda a sexta pela manhã, tarde e noite, e aos sábados pela manhã e tarde.

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), deu início nesta semana a segunda etapa do programa “Jovem do Futuro” 2024, com formação técnica no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).

Estão sendo ofertados cursos nas áreas de tecnologia, informática, mecânica de automóveis, mecânica de motos, introdução à informática, atendimento de telemarketing, estratégias de vendas e energias renováveis.

“É com muita satisfação que iniciamos essa segunda etapa, pela importância que esse processo terá na vida desses jovens, pois permitirá que os mesmos conquistem o seu primeiro diploma, o seu primeiro certificado de formação profissional, o que irá facilitar sobremaneira sua inserção no mercado de trabalho”, declarou a coordenadora do programa "Jovem do Futuro", Sheyla Pedrosa.

O programa está capacitando mil jovens. As aulas dos cursos técnicos irão acontecer até o início de julho, de segunda a sexta pela manhã, tarde e noite, e aos sábados pela manhã e tarde.