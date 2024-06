Suspeito de participar de arrastão no Rincão é preso em flagrante no Sítio de Sussuarana

A prisão aconteceu nesta terça-feira (4). De acordo com a polícia civil, na noite desta segunda-feira (3), três homens encapuzados invadiram duas residências, no Rincão, mantendo os moradores em cárcere privado, subtraindo diversos objetos de valor, além de um veículo que foi abandonado após o crime. A equipe da DEFUR foi rapidamente acionada, iniciando uma série de diligências ininterruptas para localizar os suspeitos. Nesta terça, um deles, um homem de 24 anos, acabou sendo preso em flagrante, com alguns objetos das vítimas, além de uma arma usada no arrastão.

Policiais civis da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos de Mossoró (DEFUR/Mossoró) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (4), um homem, de 24 anos, pelo crime de roubo circunstanciado e associação criminosa. A prisão aconteceu no Sítio de Sussuarana, zona rural de Mossoró.

Os policiais receberam uma denúncia sobre um ataque no bairro Rincão, na noite desta segunda-feira (3), em Mossoró. Na ocasião, três homens encapuzados invadiram duas residências, mantendo os moradores em cárcere privado, subtraindo diversos objetos de valor, além de um veículo que foi abandonado após o crime.

A equipe de policiais civis da DEFUR foi rapidamente acionada, iniciando uma série de diligências ininterruptas para localizar os suspeitos.

Por meio dessa ação, nesta terça, conseguiram capturar em flagrante um integrante do grupo, que estava com posse de vários objetos pertencentes às vítimas, além da arma utilizada no crime. As investigações prosseguem, e a polícia acredita que em breve conseguirá identificar e prender os demais autores do crime.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.