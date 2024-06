Já estão abertas as inscrições do concurso unificado da Justiça Eleitoral. O edital do concurso foi publicado na semana passada, no Diário Oficial da União (DOU). Ao todo, serão 389 vagas, sendo 116 para cargos de analista judiciário e 273 para cargos de técnico judiciário, além da formação de cadastro reserva. A previsão é que as provas sejam aplicadas em todo o país no dia 22 de setembro de 2024. O período de inscrições vai de 4 de junho a 18 de julho, por meio do site do Cebraspe, responsável pelo concurso.