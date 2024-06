Idoso de 62 anos é preso suspeito de importunação sexual e ameaça em Assú

Idoso de 62 anos é preso suspeito de importunação sexual e ameaça em Assú. O homem, cujo nome não foi divulgado pela polícia civil, na noite desta terça-feira (6), após importunar sexualmente uma uma mulher e tentar importunar crianças que estavam participando de uma quermesse junina, no município de Assú. De acordo com a delegada Cristiane Magalhães, que recebeu a ocorrência na delegacia de plantão de Mossoró, o idoso, que estava extremamente embriagado, ainda ameaçou de morte uma segunda mulher, quando esta tentou defender a vítima da importunação, e ainda desacatou a autoridade policial, quando foi abordado.

Um idoso de 62 anos, cujo nome não foi divulgado pela polícia civil, foi preso, na noite desta terça-feira (4), após importunar sexualmente uma mulher e tentar cometer o mesmo crime contra crianças, no município de Assú.

De acordo com a delegada Cristiane Magalhães, que recebeu a ocorrência na delegacia de plantão de Mossoró, as informações repassadas pelos policiais que prenderam o idoso foram que as vítimas estavam participando de uma quermesse junina, quando o suspeito se aproximou.

Extremamente embriagado, ele se agarrou com uma mulher e começou a passar as mãos nas partes íntimas dela. Em seguida, tentou fazer o mesmo com umas crianças que estavam por perto.

O idoso ainda chegou a ameaçar de morte uma segunda mulher, quando esta tentou defender a vítima da importunação. Por fim, ele desacatou a polícia militar, quando os policiais chegaram para prendê-lo.

Após ser detido, ele foi conduzido até a delegacia de plantão de Mossoró, onde foi autuado pelos crimes de importunação sexual e desacato.

Com a soma das penas previstas para esses crimes, ele não teve direito a fiança. Foi encaminhado para a Cadeia Pública de Caraúbas, onde permanecerá à disposição da justiça.