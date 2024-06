Estudantes têm até às 23h59 de hoje (7) para realizar a inscrição no Enem 2024. Já o prazo para pagar a taxa de R$ 85 (que confirma a participação) vai até o dia 12 deste mês. O valor pode ser pago por boleto, gerado na Página do Participante, Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança (a depender do banco). Quem é isento não precisa pagar. Entretanto, a aprovação da isenção da taxa ou da justificativa de ausência na edição de 2023 não significa que a inscrição no Enem 2024 foi realizada automaticamente. É necessário se inscrever para participar.

Para pagar por Pix, basta acessar o QR code que consta no boleto. O pagamento é feito por meio de boleto do Banco do Brasil, que só é disponibilizado após acesso ao sistema do exame por meio do login único do Gov.br.



Quem é isento não precisa pagar. Entretanto, a aprovação da isenção da taxa ou da justificativa de ausência (na edição de 2023) não significa que a inscrição no Enem 2024 foi realizada automaticamente. É necessário se inscrever para participar.

As pessoas que desejam ter algum tipo de atendimento especializado ou tratamento por nome social também têm até o dia 7 de junho para solicitar.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicará as provas em 3 e 10 de novembro, nas 27 unidades da Federação.

Rio Grande do Sul

Os moradores do Rio Grande do Sul (RS) terão um prazo extra para se inscrever, por causa da calamidade pública no estado.

O Ministério da Educação (MEC) trabalha em um novo calendário para esse público, que também terá a isenção da taxa de inscrição garantida (inclusive nos casos de justificativa de ausência, na edição de 2023, reprovada).

Mesmo com o prazo diferenciado, os moradores do Rio Grande do Sul também poderão se inscrever no período regular normalmente.

Orientações

O portal do Inep conta com uma página em que é possível encontrar as principais orientações para os participantes do Enem. Há também uma seção destinada às perguntas frequentes sobre o exame. Com isso, os interessados podem conferir os questionamentos mais comuns e os respectivos esclarecimentos.