Borracheiro, o pai e um adolescente mortos a tiros em Severiano Melo-RN

O borracheiro Fagner Fernandes, conhecido por Jacaré, e o adolescente Anderson Kenedy, foram mortos na borracharia do Posto Pinto, nas margens da BR 405. Em seguida, os criminosos foram a casa do Pai de Fagner e o executaram; O caso será investigado pela Polícia Civil (foto e informações do Cidadão 190)

O borracheiro Fagner Lima Fernandes, de 32 anos, conhecido por Jacaré, o amigo Anderson Kenedy Nunes, de 14 anos, e o pai Antônio Gerson da Silva Fernandes, de 57 anos, foram assassinados a tiros no início da madrugada deste sábado, 8, em Severiano Melo-RN.

O adolescente Anderson e Jacaré estavam na borracharia do Ponto Pinto (BR 405), quando teriam sido alvejados várias vezes com tiros de espingarda calibre 12 e morreram. Em seguida, os criminosos foram à casa do pai de Jacaré, Antônio Gerson, e o executaram.

As duas sequencias de tiros assustou os moradores, que acionaram a Polícia Militar, que apesar de chegar rápido ao local, não encontraram os criminosos. O ITEP e a Polícia Civil de Pau dos Ferros foram acionados para iniciarem as investigações do triplo homicídio.

Uma das linhas de investigação polícia, é que este triplo homicídio, assim como dezenas de outros casos de crimes contra a vida que ocorreram na região do Alto Oeste, tenha relação com disputa da região por facções para o tráfico de drogas.