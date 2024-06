Ivanildo será o vice de Sabino na chapa Governista em Apodi-RN

Nome foi recebido bem por todos os dez vereadores aliados, pelo líder da chapa Sabino e principalmente o prefeito Alan Silveira e o deputado estadual Neilton Diógenes. A chapa é composta pelos partidos MDB, PSDB, PP, Solidariedade e PL. Grupo liderado pelo prefeito Alan e o deputado Neilton se manteve unido para a escolha do pré-candidato a vice-prefeito

O grupo da situação na cidade de Apodi segue a passos largos o seu projeto de eleição para o cargo de prefeito. Os 10 vereadores que apoiam o nome do pré-candidato Sabino confirmaram apoio à decisão e os representantes dos partidos MDB, PSDB, PP, Solidariedade e PL, bateram o martelo pela escolha de Ivanildo, que preside a sigla do PSDB na cidade, como o nome para compor futuramente a chapa com Sabino.

Segundo Alan, "a escolha de Ivanildo mostra o desejo de todo um grupo e principalmente do povo. Ivanildo é querido e tem relevantes serviços prestados ao nosso município, onde já foi Coordenador da Vigilância Sanitária, Secretário de Saúde e Diretor do Hospital Regional. Ivanildo caminha conosco desde sempre. É um nome que representa o desejo do Bacurau e o desejo de todos que confiam e apoiam o nosso projeto".

Ao MH, Ivanildo Lima, que tem vasta experiência em gestão pública, disse que está "preparado e querendo" enfrentar a corrida pela sucessão em Apodi, conversando com o povo da zona urbana e também rural.

Na reunião, Sabino também destacou a confiança no seu futuro companheiro de chapa. "Caminharemos juntos. Ivanildo é um grande conselheiro e também um grande conhecedor do nosso município. Além de admirá-lo como pessoa, vejo nele uma referência profissional e de valores humanos", comentou o pré-candidato do MDB.

O anúncio acontece diante de um bom cenário para o grupo do prefeito Alan Silveira. Além de ter altos índices de aprovação de sua gestão, Sabino lidera todas as pesquisas registradas na cidade. A grande quantidade de obras inauguradas por Alan em seus dois mandatos e uma gestão que soube dialogar bem com todos os setores, premiam a grande transferência de votos dos apodienses.

Por fim, Ivanildo explicou que "um projeto de soma se faz dessa forma. Fico feliz em assumir esse importante desafio e estou pronto para agregar, contribuir e reafirmar o meu apoio a continuação de uma gestão que tem muito trabalho e muita competência. É uma honra fazer parte de maneira mais direta deste projeto", concluiu.