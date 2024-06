Concurso da UERN: candidatos a docentes poderão pedir impugnação das bancas avaliadoras. O Idecan, responsável pela execução do concurso público, acatou a solicitação da Comissão Central do Concurso e vai abrir período para impugnação das bancas avaliadoras das provas discursivas do concurso docente. Os candidatos poderão solicitar a impugnação na área do candidato, nos dias 13 e 14 de junho. O resultado dos pedidos de impugnação está previsto para o dia 20 de junho e a divulgação das bancas examinadoras preliminares para o dia 07 de julho. Será aberto novo período de impugnação da banca preliminar nos dias 03 e 04 de julho. A publicação da banca definitiva deve ocorrer no dia 11 de julho.

O Instituto de Desenvolvimento Educacional Cultural e Assistencial (Idecan), responsável pela execução do concurso público da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Fuern), acatou a solicitação da Comissão Central do Concurso e vai abrir período para impugnação das bancas avaliadoras das provas discursivas do concurso docente.

O novo cronograma consta no Aditivo nº 07, ao Edital n° 01, de 5 de janeiro de 2024, que rege o concurso docente. O aditivo será publicado no Jornal Oficial da Fuern (Jouern) desta quarta-feira, 12 de junho.

Os candidatos poderão solicitar a impugnação na área do candidato, nos dias 13 e 14 de junho. O resultado dos pedidos de impugnação está previsto para o dia 20 de junho e a divulgação das bancas examinadoras preliminares para o dia 07 de julho. Será aberto novo período de impugnação da banca preliminar nos dias 03 e 04 de julho. A publicação da banca definitiva deve ocorrer no dia 11 de julho.

O resultado preliminar da avaliação das provas discursivas (das bancas impugnadas) está previsto para o dia 1° de agosto de 2024. Os candidatos poderão entrar com recurso contra o resultado preliminar nos dias 02 e 03 de agosto e o resultado definitivo deve ser publicado no dia 14 de agosto.

O aditivo traz ainda a previsão da publicação do Edital de convocação para a prova de desempenho didático no dia 19 de agosto.