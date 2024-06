As prisões de três homens aconteceram nesta quinta-feira (13), no bairro Presidente Costa e Silva, no âmbito da "Operação Réplica". O trio é suspeito de integrar uma organização criminosa especializada em roubo e adulteração de veículos na região. Durante as diligências, os investigadores identificaram uma residência utilizada como um ponto de venda de motocicletas roubadas e adulteradas. No local, foram apreendidas oito motocicletas com restrições de roubo, furto e adulteração veicular, além de uma arma de fogo e uma caminhonete Hilux-Toyota.