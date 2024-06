Agricultor tem a mão decepada após discussão no município de Baraúna. O caso aconteceu na tarde do sábado (15), no Centro da cidade. De acordo com informações do subtenente Almeida, Francisco Reginaldo da Silva teria se desentendido com um homem identificado apenas como “Eriverton”. Durante a discussão, este último agrediu a vítima com uma espécie de foice, decepando sua mão direita. Francisco foi socorrido para o hospital da cidade e, em seguida, transferido para o HRTM em Mossoró. O suspeito não foi localizado.