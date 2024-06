PRF prende 3 homens com motos adulteradas em Areia Branca; um 4º foi preso por racha em via pública . As prisões aconteceram nesta terça-feira (18), no âmbito da Operação “Festejo Junino”, que está sendo realizada pela Polícia Rodoviária Federal em todo o país. Três motocicletas adulteradas também foram recuperadas. Segundo o chefe da Delegacia da PRF em Mossoró, Rodrigo Fernandes, a operação foi realizada em Areia Branca em virtude do alto número de motocicletas adulteradas localizadas na cidade desde o início do ano de 2024. 12 no total. Ainda segundo Rodrigo, um motoqueiro tentou fugir empinando o pneu dianteiro da moto, ao avistar a presença dos policiais, mas acabou sendo perseguido e preso. Ele também não possuía habilitação.