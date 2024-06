Condutor é socorrido em estado grave para o HRTM após colidir carro em poste

O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (19), na Av. Senador Petrônio Portela, no Abolição IV, em Mossoró. O condutor, cujo nome ainda não foi divulgado, teria perdido o controle do carro que conduzia, um Polo, e colidido com um poste de alta tensão. O corpo de bombeiros precisou fazer a retirada do teto do veículo para retirar o condutor de dentro. De acordo com o médico Jacson, do Samu, o homem precisou ser intubado e foi levado para o HRTM em estado grave. Ele também apresentava hematomas na cabeça e no braço esquerdo.