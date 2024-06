“Este reconhecimento coloca os cursos de Direito da Uern entre os melhores do país”. Nesta quarta-feira (19), a reitora da UERN, Cicília Maia, participou da solenidade de entrega do Selo OAB Recomenda. A certificação é concedida a cada três anos pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) às Instituições de Ensino Superior (IES) que apresentem elevados padrões de qualidade no ensino do Direito. Esta é a quinta edição consecutiva que o curso de Direito da Faculdade de Direito, e a terceira edição consecutiva que o curso de Direito do campus de Natal da UERN ficam entre os melhores do país.

Já são cinco edições consecutivas que o curso de Direito da Faculdade de Direito, e três edições consecutivas que o curso de Direito do campus de Natal da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte recebem, respectivamente, o Selo OAB Recomenda, concedido a cada três anos pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) às Instituições de Ensino Superior (IES) que apresentem elevados padrões de qualidade no ensino do Direito. A certificação aconteceu na tarde desta quarta-feira (19), em Brasília.

A reitora Cicília Maia representou a Universidade na solenidade de entrega da certificação e celebrou a conquista.

“Este reconhecimento coloca os cursos de Direito da Uern entre os melhores do país e comprova a qualidade de nosso ensino e o papel social da Uern, em formar profissionais capacitados. A constância na conquista deste selo indica que estamos no caminho certo e é o resultado da soma de esforços de professores, estudantes, técnicos, egressos que construíram e constroem esses cursos ao longo dos anos”, avalia a reitora Cicília Maia.

O Selo OAB Recomenda estabelece como critérios de avaliação o desempenho no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE/INEP) e o índice de aprovação no Exame de Ordem.

Para a diretora da Faculdade de Direito (FAD), a Profª. Drª. Inessa Linhares, a conquista de mais um Selo OAB Recomenda é o reconhecimento da excelência da FAD da UERN, que está entre as que mais aprova bacharéis de Direito no Exame da Ordem no Estado.

“Avaliamos o bom desempenho de nosso curso como reflexo de um projeto pedagógico de curso inovador, focado na adoção de metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem, aliado à dedicação e qualidade do nosso corpo docente, formado por 93% de Mestres e Doutores, na ampliação contínua da pesquisa e da extensão no curso, além do forte compromisso e protagonismo dos acadêmicos em garantir o seu futuro profissional”, destaca a diretora.

O coordenador do curso de Direito em Natal, Claudomiro Batista, ratifica que a conquista do Selo OAB Recomenda é resultado de um trabalho coletivo de todos que fazem o curso de Direito na Uern Natal. Um curso que oferece um projeto pedagógico compatível com as principais demandas do mercado e oferece ensino, pesquisa e extensão de qualidade. “É uma excelente notícia. Esse resultado é fruto de muito esforço de todos que fazem o curso”, declara.