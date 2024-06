Prefeito pede reforço urgente na segurança após aumento da violência em Serra do Mel. Josivan Bibiano de Azevedo formalizou pedido de reforço de policiamento ao Secretário de Segurança Pública do Estado, Coronel Araújo Silva, e ao Comandante Geral da PMRN, Coronel Alarico Azevedo. No pedido, o prefeito destacou que a cidade é composta por 23 vilas distantes até 40 quilômetros entre si, com uma população de 13.091 habitantes. Ele ressaltou que, atualmente, existe apenas uma viatura para realizar o policiamento ostensivo em toda a extensão do município.

O prefeito de Serra do Mel, Josivan Bibiano de Azevedo, formalizou um pedido de reforço no policiamento do município, como resposta ao aumento no número de crimes registrados. Somente neste mês de junho, foram quatro homicídios, com menos de 15 dias de diferença entre eles.

O pedido foi protocolado no dia 12 de junho, por meio do Ofício 046/2024, solicitando reforço de policiamento ao Secretário de Segurança Pública do Estado, Coronel Francisco Canindé de Araújo Silva, e ao Comandante Geral da PMRN, Coronel Alarico José Pessoa Azevedo Júnior.



No Ofício, o prefeito destacou que a cidade, composta por 23 vilas, distantes até 40 quilômetros entre si, possui uma grande área de 620,241 km² e uma população de 13.091 habitantes. Ele ressaltou que, atualmente, existe apenas uma viatura para realizar o policiamento ostensivo em toda a extensão do município.

Além disso, Bibiano sublinhou que Serra do Mel abriga um dos maiores parques eólicos da região, atraindo um grande fluxo de pessoas nacionais e estrangeiras, aumentando a população flutuante para 13.891 habitantes.

Mesmo com o esforço do município em contribuir com a segurança pública, o prefeito argumentou que a atual infraestrutura é insuficiente para atender à crescente demanda.

“Venho solicitar, com urgência, apoio dessa instituição para reduzir o índice intolerável da criminalidade que o município enfrenta nos últimos dias. Apoio que poderá ser realizado através da disponibilidade de reforço no policiamento do município, com aumento de policiais e viaturas, para que possamos realizar um trabalho de segurança com maior efetividade”, escreveu o prefeito em sua solicitação.

Nesta sexta-feira (21), o reforço policial chegou ao município com a Rocam para dar suporte à segurança da população.

“De antemão, já agradecemos pelo atendimento da solicitação da gestão municipal, e acreditamos que esse reforço será aumentado nos próximos dias, para assim, garantir que as famílias do nosso município se sintam seguras e protegidas”, disse o prefeito Bibiano.