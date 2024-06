Serra do Mel registra o quarto crime de homicídio neste mês de junho

O caso mais recente foi registrado na manhã desta sexta-feira (21), na Vila Rio Grande. A vítima foi identificada como João Oliveira de Souza Júnior, de 37 anos, conhecido como “Júnior Camarão”.. Ele foi morto a tiros enquanto trafegava em via pública. Os suspeitos fugiram logo após os disparos. Este é o quarto homicídio no município apenas neste mês de junho. Os outros três casos ocorreram na semana passada, na Vila Brasília.

O município de Serra do Mel registrou o quarto crime de homicídio apenas neste mês de junho. O caso mais recente aconteceu na manhã desta sexta-feira (21), na Vila Rio Grande.

A vítima foi identificada como João Oliveira de Souza Júnior, de 37 anos, conhecido como “Júnior Camarão”. Ele foi morto a tiros enquanto trafegava em via pública.

O crime aconteceu na Av. 13 de Maio, em frente a um depósito de construção. De acordo com informações da polícia militar, a vítima estava armada quando foi alveja e, sequer, teve tempo de reagir. A arma ficou no chão, ao lado do corpo.

A Polícia Civil e da equipe do Itep de Mossoró foram acionado para remoção do corpo e início das investigações.





OUTRO CRIMES

O município já havia registrado outros três crimes de homicídio na semana passada. Os casos aconteceram na Vila Brasília.

O primeiro homicídio teve como vítima o agricultor Francismar Josemar Tragino, de 51 anos, natural do município de Baraúna, morto a tiros no dia 10 de junho.

O segundo vitimou Hertenisio Antônio de Brito, de 45 anos, natural do município de Caraúbas, foi assassinado a tiros. O caso aconteceu no dia 11 de junho.

Já no dia 14 de junho, Francisco Linhares Sobrinho Neto, de 23 anos, foi morto a tiros, enquanto trabalhava em um lava jato.



A polícia civil afirmou ter evidências que os três casos têm ligação, mas as investigações seguem em andamento.