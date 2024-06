MPRN abre vaga para residente jurídico com atuação em Mossoró. O Edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (26). Os interessados devem ser bacharéis em Direito e podem realizar sua inscrição gratuitamente no período do dia 1 a 15 de julho. A seleção se destina a uma vaga para convocação imediata com classificação de até nove candidatos para efeitos de cadastro de reserva. Veja outros pré-requisitos e acesse o link o link de inscrição na matéria completa no MH (link no perfil).

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) lançou uma nova seleção para residente jurídico, desta vez para atuação na 6ª promotoria de Justiça de Mossoró. O Edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (26).

Os interessados devem ser bacharéis em Direito e podem realizar sua inscrição gratuitamente no período do dia 1 a 15 de julho via formulário eletrônico disponível AQUI.

A seleção se destina a uma vaga para convocação imediata com classificação de até nove candidatos para efeitos de cadastro de reserva.



Os interessados devem apresentar no momento da inscrição ter colado grau no curso de Direito, mas, caso não tenha recebido o diploma de conclusão do curso, sua inscrição será validada mediante apresentação de declaração ou documento equivalente, expedido pela instituição de ensino.

Já para os formados há mais de 5 anos devem apresentar comprovante de matrícula em curso de pós-graduação e em nível de especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado.

O candidato deve apresentar experiência de estágio em Direito em órgão público como Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defensoria Pública ou Poder Judiciário por no mínimo um ano.

O candidato deve ainda comprovar no ato da inscrição ter realizado projeto de extensão ou pesquisa por, no mínimo, 60 horas. Os documentos devem ser enviados no ato da inscrição no formato .pdf.

A seleção ocorre em 3 etapas: Análise curricular, prova prática e entrevista pessoal. A residência do MPRN é uma modalidade de treinamento de serviço que terá duração de 36 meses, com carga horária semanal de 30 horas de segunda a sexta-feira, em formato presencial ou semipresencial a ser definido pela chefia imediata do setor lotado. Os selecionados receberão uma bolsa mensal de R$2.500,00 e auxílio-transporte.

Os interessados devem acompanhar as fases e publicações da seletiva no Portal da Residência do Ministério Público do Rio Grande do Norte.