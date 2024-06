Via Sacra do Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis vai alavancar o turismo religioso em Patu. O Complexo será inaugurado no dia 5 de julho de 2024. Ao todo, são 33 esculturas, representando as 14 estações da Via Sacra, que ficarão dispostas por toda a ladeira que dá acesso ao Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis. As esculturas foram produzidas pelo escultor baiano Félix Sampaio e cada uma tem cerca de 2m de altura. O complexo ainda contará com um novo calçadão e iluminação completa. Segundo o prefeito Rivelino Câmara, a expectativa é que a obra alavanque ainda mais o turismo religioso, gerando emprego e renda para o município de Patu.

O município de Patu, famoso por abrigar o Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis, também conhecido como Santuário da Serra do Lima, vai ganhar um novo atrativo, visando atrair mais turistas e romeiros ao local.

No dia 5 de julho de 2024, a Prefeitura e a Diocese de Santa Luzia irão inaugurar o Complexo Via Sacra do Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis.

O Complexo contará com 33 esculturas feitas em concreto, representando as 14 estações da Via Sacra. Os monumentos ficarão dispostos por toda a ladeira que dá acesso ao Santuário.

As esculturas foram produzidas pelo escultor baiano, mundialmente conhecido, Félix Sampaio. Cada uma pesa cerca de 500 kg e mede cerca de 2m de altura.

De acordo com o prefeito Rivelino Câmara, o complexo ainda contará com um novo calçadão e iluminação completa, que estão sendo feitos pela prefeitura.

“Além da Via Sacra, das 14 estações, nós também estamos fazendo um calçadão. Muitos romeiros, muitos fiéis, sobem a pé a ladeira do santuário e era muito ruim esse acesso. Nós estamos fazendo um calçadão. Também estamos iluminando, porque a ladeira que dá acesso ao santuário não tem iluminação, nós estamos fazendo essa iluminação”, disse o prefeito..

A obra terá investimento total de R$ 2 milhões, sendo R$ 650 mil fruto de uma emenda parlamentar do deputado federal Fernando Mineiro e R$ 1.350 milhão de recursos próprios do município.

O gestor afirmou que a expectativa é que a obra alavanque ainda mais o turismo religioso, gerando emprego e renda para o município de Patu.

O reitor do Santuário, Padre Telmo, convidou os fiéis e a população em geral para a inauguração do Complexo Via Sacra do Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis, que acontecerá no dia 5 de julho, às 17h, e falou sobre o que eles podem esperar o monumento.

“O santuário, que tem mais de 260 anos, é o ponto alto aqui de Patu, do turismo religioso. Então uma obra dessa vai servir tanto para a grande visitação, meditação, do mistério de Cristo, os últimos passos entre nós, na humanidade, e também trazer recursos para a cidade. O turismo é isso, é a saída de um lugar para outro. E essa saída vai causar aqui mais permanência do povo e mais frequência. Então serve para a economia da cidade, da região. As pessoas vão ter muito benefício nesse sentido”, disse o padre.

O reitor ainda completou: “além de tudo isso, teremos aqui um espaço muito bacana para meditação, aprofundamento da sua fé. As estátuas demonstram isso, as últimas horas de Jesus, o sacrifício, a entrega dele pela humanidade, pela salvação da humanidade então, são momentos assim, de evangelização, que tudo agrega valores ao santuário, a região e a nossa cidade ganhará muito com isso. A nossa igreja também”.



“Vocês poderão contemplar a beleza desse artista, Félix Sampaio, que veio de Salvador, nos presentear, com essa obra belíssima, em honra a Jesus, nos últimos passos da sua vida terrestre entre nós. Portanto, convido vocês para, no dia 5 de julho, às 17h, participarem aqui da inauguração da Via Sacra do Santuário”, concluiu o padre.