Suspeito de uma série de roubos em Mossoró é preso pela polícia civil em Pau dos Ferro

A prisão do suspeito, um homem de 23 anos, foi realizada nesta nesta quarta-feira (26), pela equipe da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR) de Mossoró, em parceria com a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) de Pau dos Ferros. Contra ele havia um mandado de prisão, expedido pela 4ª Vara Criminal de Mossoró. De acordo com os policiais, o homem também possui uma extensa ficha criminal por diversos delitos e é membro de uma facção criminosa.