Irmã Zelândia será uma das homenageadas com a Medalha da Abolição de 2024. Além da freira, diretora administrativa do Colégio Sagrado Coração de Maria (CSCM), também receberão a honraria o ex-reitor pro tempore da FURRN, Laplace Rosado Coelho (in memorian), e o ex-reitor da Uern, Pedro Fernandes Ribeiro Neto. A comenda será entregue na Assembleia Universitária, em 28 de setembro, evento que celebra o aniversário de 56 anos da Uern. A concessão da medalha é feita a personalidades que tenham se notabilizado na prestação de serviços à comunidade, nas áreas de educação e cultura, sobretudo em benefício da universidade.

Os homenageados e o tema da Medalha da Abolição de 2024 foram definidos. Criada pela Lei Municipal 20/68, a comenda entregue pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e a Prefeitura Municipal de Mossoró será concedida a três personalidades na Assembleia Universitária, em 28 de setembro, evento que celebra o aniversário de 56 anos da Uern.

A escolha foi aprovada na tarde desta quinta-feira (27), pela Comissão Permanente da Medalha da Abolição, presidida pela reitora Cicília Maia.

“Saber que acolhe” foi o tema escolhido para este ano. O saber científico, de mãos dadas com a sabedoria popular, desenvolve cada região do Rio Grande do Norte e além

Como o juazeiro que recebe o povo sertanejo, resiste às intempéries e ressurge com uma simples gota d’água, uma gota de Uern é capaz de acolher e transformar vidas, comunidades e regiões.

De forma unânime, a Comissão escolheu os nomes de Irmã Zelândia (do Colégio Sagrado Coração de Maria), de Laplace Rosado Coelho, in memoriam, (ex-presidente da Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte – FURRN), e de Pedro Fernandes Ribeiro Neto, ex-reitor da Uern.

A concessão da medalha é feita a personalidades que tenham se notabilizado na prestação de serviços à comunidade, nas áreas de educação e cultura, sobretudo em benefício da Uern.

Além da presidenta Cicília Maia, compõem a Comissão os seguintes representantes da comunidade mossoroense: Francisco Solon Dantas Neto, Francisco Rubens Coelho de Figueiredo, Frank da Silva Felizardo, Geraldo Maia do Nascimento, Nelson Lucas Pires Júnior, Nilson Brasil Leite, Maria Ivonete Soares Coelho, Francisco Carlos Carvalho de Melo, Wilson Bezerra de Moura e José Airton Marcelino de Mendonça.

Homenageados:

Maria Zelândia da Silva é natural de Propriá/SE e reside há mais de 30 anos em Mossoró.

É diretora administrativa do Colégio Sagrado Coração de Maria (CSCM), primeira instituição católica para moças em Mossoró, sob a direção da Congregação Franciscana Hospitaleira da Imaculada Conceição – CONFHIC, conhecidas como Irmãs Franciscanas Portuguesas. Foi fundado em 02 de agosto de 1912. Até a década de 1970, a instituição acolhia somente meninas, sendo o único espaço de acesso à educação formal. O CSCM se destaca como a instituição particular com o maior número de aprovações no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) para o período letivo de 2023/2024.

Em 2003, Irmã Zelândia recebeu da Câmara Municipal o título de Cidadã Mossoroense; em 2013, o Tributo Ana Floriano, da Prefeitura de Mossoró; e em 2022, a Medalha Porcino Costa, da CDL Mossoró.

Laplace Rosado Coelho nasceu em 02 de agosto de 1935, em Mossoró.

Formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e possui mestrado em Direito Ambiental. Foi promotor de justiça em diversos municípios e atuou durante alguns anos no júri popular. Atuou como secretário de Educação de Mossoró em 1973.

Ingressou na FURRN em 01 de agosto de 1970. De 1976 a 1983, assumiu a presidência da Fundação. Em 17 de junho de 1983, foi nomeado reitor pro tempore pelo então prefeito Jerônimo Dix-huit Rosado Maia. À época, a Universidade passava por dificuldades de falta de recursos. Sua gestão como reitor foi iniciada no dia 12 de julho de 1983 e concluída em agosto de 1985.

Foi professor do curso de Serviço Social e, mais tarde, de Ciências Jurídicas. É autor da obra “Tem um livro sobre o assunto”.

Entre as principais realizações de quase uma década de dedicação à FURRN, destaque para a criação do Campus de Patu, a criação do Curso de Ciências Jurídicas e Sociais (que deu origem ao curso de Direito da Uern), a criação do Curso de Ciências Contábeis e Atuariais (que deu origem ao curso de Ciências Contábeis da Uern) e a ampliação do Campus Central, em Mossoró.

Faleceu em 12 de maio de 2010, aos 74 anos de idade.

Pedro Fernandes Ribeiro Neto foi reitor da Uern entre 2013 e 2021.

É professor do Departamento de Informática (Faculdade de Ciências Naturais e Exatas – FANAT) desde 01 de abril de 1998. É professor fundador do curso de Ciência da Computação da Uern. Atuou como pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Uern. Foi o primeiro reitor da Uern com o título de doutor.

Na sua gestão como reitor, destaca-se o fortalecimento da Assistência Estudantil com a criação da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (Prae), a ampliação de vagas no curso de Medicina, ampliação da pós-graduação (criação de 20 programas de pós-graduação stricto sensu), ampliação da Política de Inclusão (criação da Diretoria de Ações Inclusivas, cotas étnico-raciais, cotas para deficientes e nome social), ampliação da EaD, recredenciamento da universidade, criação da UERN TV, construção da biblioteca do Campus Pau dos Ferros, curricularização da Extensão, sede própria do Campus de Caicó, regularização do patrimônio da Uern (incorporação do ACEU, Prédio do Campus de Patu e ambulatórios), captação de Recursos Externos (mais de R$ 60 milhões) e a realização de concurso público em 2016).