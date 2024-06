Mecânico é morto a tiros na porta de sua oficina no município de Paraú. O crime aconteceu no início da manhã desta sexta-feira (28). De acordo com informações do delegado Gabriel Napoli, Elias Ferreira da Fonseca, de 52 anos, estava na porta de sua oficina quando dois suspeitos chegaram em um carro branco e abriram fogo contra ela. A esposa de Elias estava dentro da residência, que fica no mesmo endereço da oficina, mas não conseguiu ver a ação dos criminosos. A polícia civil pede que a população ajude repassando qualquer informação que possa auxiliar nas investigações, de forma anônima, por meio do 181.

FOTO: ICÉM CARAÚBAS