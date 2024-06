Polícia prende homem por furtar energia de uma igreja para abastecer a própria oficina, no Rincão. O suspeito, um homem de 38 anos, foi preso em flagrante pela equipe da Defur, nesta sexta-feira (28). De acordo com as investigações, o homem vinha abastecendo sua oficina por meio do chamado “gato de energia”, realizado em uma igreja evangélica. Ele já tinha sido advertido sobre a ilegalidade da ligação clandestina por moradores e até mesmo por policiais, mas manteve a prática. Ele foi autuado por furto qualificado com base no artigo 155, §3º do Código Penal. A pena para este crime, em caso de condenação, é reclusão, de um a quatro anos, e multa.