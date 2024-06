Prefeito Dr. Artur Vale entrega ginásio depois de 13 anos de espera

A obra do ginásio foi iniciada em 2011 e ficou paralisada até 2022. O investimento total foi de R$ 2.225.340,46, sendo R$ 1.835.340,46 em recursos próprios da Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado e R$ 390.000,00 de convênio com o Governo Federal. Em seu discurso, Dr. Artur Vale agradeceu, inicialmente, a Deus pela oportunidade de estar transformando mais um sonho da população em realidade e destacou o esforço que foi feito para concluir o ginásio com mais de 80% dos recursos investidos sendo da arrecadação própria do Município.