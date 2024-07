Inscrições para cursos técnicos gratuitos do Senar-RN terminam nesta terça-feira, 2. Ao todo estão sendo oferecidas 225 vagas no Rio Grande do Norte, para os cursos de Zootecnia e Agricultura. Somente para Mossoró, são 25 vagas no curso de zootecnia. As aulas são à distância, com encontros presenciais aos sábados. Os interessados em participar do Processo Seletivo devem se inscrever até esta terça-feira (2), por meio do site do Senar.

O prazo para as inscrições do Processo Seletivo da Formação Técnica EaD 2024.2 do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) termina nesta terça-feira (02). Os interessados em participar do Processo Seletivo devem se inscrever por meio do site do Senar.

http://www.senar.org.br/etec/

O edital prevê 225 vagas para cursos técnicos gratuitos no Rio Grande do Norte. As inscrições foram iniciadas no dia 27 de maio (confira aqui o edital).

As vagas disponíveis para o RN são para os cursos de Zootecnia e Agricultura. As aulas são ministradas à distância, com encontros presenciais aos sábados nos polos de ensino espalhados pelo interior do estado.



Após o encerramento da etapa de inscrições, serão divulgadas duas listas de inscrições válidas, sendo uma antes dos recursos (dia 05/07/2024) e uma segunda lista de inscrições válidas após os recursos (dia 09/07/2024). Para seguir no processo seletivo, o nome do candidato deverá constar na segunda lista.

Na etapa seguinte, o Senar-RN divulgará duas listagens, sendo uma de “candidatos classificados - antes dos recursos” (dia 26/07/2024) e uma segunda de “candidatos Aprovados” (dia 31/07/2024). O candidato só estará apto a realizar a matrícula se seu nome constar na lista final dos aprovados (clique aqui e veja o regulamento da II etapa).

Os candidatos aprovados deverão realizar suas matrículas presencialmente, nos polos de ensino escolhidos no ato da inscrição, entre os dias 01/08/2024 e 05/08/2024.

A distribuição das vagas no RN ocorrerá da seguinte forma:

Técnico em Zootecnia:

- São Paulo do Potengi (25)

- Jucurutu (25)

- Santo Antônio (25)

- Apodi (25)

- Pau dos Ferros (25)

- Jardim do Seridó (25)

- Parnamirim (25)

- Mossoró (25)

Técnico em Agricultura:

- Parnamirim (25)