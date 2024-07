Preso no Alphaville com pornografia infantil foi solto no mesmo dia

No condomínio, a informação é que o preso se chama Marcos, têm 41 anos, e é cadeirante. Ele foi preso e autuado em flagrante pela delegada Hívia Medeiros por portar midias digitais com pornografia infantil. Ele passou por exames de corpo delito no ITEP e foi entregue ao Sistema Prisional. No final da tarde desta terça-feira, 2, a Justiça Estadual determinou que ele fosse posto em liberdade para responder pelos crimes cometidos.

O cadeirante que reside no Alphaville, que foi preso em flagrante por guardar pornografia infantil, não dormiu na prisão. Foi solto na tarde desta terça-feira, 2.

As autoridades da Polícia e do Ministério Público Estadual não informaram o nome do flagranteado. São impedidos pela lei de Abuso de Autoridade (13.964, de 2019).

No Alphaville, a informação é que o preso se chama Marcos, tem 41 anos, é brasileiro com traços orientais e cadeirante (tem mobilidade apenas nas mãos e na cabeça).

A delegada Hívia Medeiros, da Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente, e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, com apoio da Polícia Militar, deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão na casa do suspeito.

Hívia Medeiros explica a operação

No local, durante as diligências, os investigadores apreenderam dispositivos informáticos contendo arquivos de abuso envolvendo crianças e adolescentes.

Diante do quadro, o investigado recebeu voz de prisão, conduzido para a Delegacia e autuado em flagrante, tendo sido em seguida encaminhado para a Cadeia Pública.

No início da manhã desta quarta-feira, 3, a reportagem do Portal Mossoró Hoje buscou informações na Cadeia Pública e foi informado que a Justiça já havia o liberado.