Servidores da região de Mossoró podem participar de cursos de Redação Oficial e Arquivologia Básica. Os cursos gratuitos são ofertados nos meses de julho e agosto, por meio da Escola de Governo do Rio Grande do Norte (EGRN). As inscrições para essas oportunidades estão abertas na página da Escola. Esta iniciativa da EGRN visa criar novas oportunidades de cursos fora da capital do estado, sendo Mossoró a primeira parada dessa retomada, com previsão de abertura de turmas em outros municípios, como Caicó, em breve.

Os servidores públicos da região podem participar dos cursos de Redação Oficial e de Arquivologia Básica. As inscrições para essas oportunidades estão abertas na página da Escola de Governo ou diretamente acessíveis pelos links abaixo.

Arquivologia Básica

Redação Oficial

Ao todo, estão sendo ofertadas 40 vagas para cada um dos cursos. As inscrições para o curso de Arquivologia serão realizadas até o dia 27 de julho, enquanto as aulas acontecerão no período de 29 de julho a 01 de agosto de 2024

Já para no curso de Redação, os interessados devem se inscrever até o dia 7 de agosto, com aulas entre 12 e 16 do mesmo mês.

Esta iniciativa da EGRN visa criar novas oportunidades de cursos fora da capital do estado, sendo Mossoró a primeira parada dessa retomada, com previsão de abertura de turmas em outros municípios, como Caicó, em breve.

De acordo com o diretor-geral da EGRN, professor João Emanuel Evangelista, trata-se de uma demanda dos próprios servidores.

“Os servidores estão reinvindicando a oferta de cursos presenciais no interior do estado há bastante tempo. E agora vamos conseguir atender a contento, inicialmente em Mossoró e depois em outras cidades. A intenção da Escola de Governo é multiplicar o conhecimento cada vez mais e essa interiorização é o primeiro passo para fazer isso acontecer”.