Donos de oficina são mortos a tiros na área central da Maisa na zona rural de Mossoró

O crime aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (3). As vítimas foram identificadas como Francisco Enilson Nascimento Gomes [FOTO 1], de 36 anos, e Aies Florêncio de Sousa [FOTO 2], de 38 anos. Os dois estavam trabalhando na oficina, quando foram surpreendidos por dois homens que chegaram ao local armados e desferiram vários disparos de arma de fogo contra eles. De acordo com a perícia do Itep, as vítimas não tiveram tempo de reagir e morreram no local. A polícia civil vai investigar o crime.