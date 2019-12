Acusado de homicídio é executado a tiros no bairro Bom Jesus

O preso de justiça Maximiliano da Silva Rodrigues, de 24 anos, foi morto a tiros por volta das 19 horas desta terça-feira, 11, numa parada de ônibus, às margens da BR 304, quase em frente à Base 34 da Petrobras, no bairro Bom Jesus em Mossoró-RN.

As primeiras autoridades policiais que chegaram ao local apontaram que a vítima trafegava numa motocicleta pela BR 304, na direção do Planalto 13 de Maio, quando teria sido alcançado e morto. Os assassinos teriam fugido num veículo.

O óbito foi confirmado pelo SAMU, que chegou ao local escoltado pela Policia Militar. Os policiais isolaram o local até a chegada dos policiais civis e os peritos do Instituto Técnico-científico de Perícia para periciar o local e remover o corpo para exames.

A princípio, acredita-se que a arma usada no crime teria sido um revolver, isto porque não havia capsulas no local. Os peritos observaram que pelo menos 2 tiros alvejaram a vítima quando esta já estava caída, o que caracteriza crime de execução.

E uma das hipóteses possíveis para o crime pode ter sido vingança. É que Maxilimiano Rodrigues, juntamente com Matheus Calebe da Silva Braga Azevedo mataram Aylton Dias Rodrigues, no dia 29 de dezembro de 2014, no Abolição IV.

Aylton Dias era mecânico e morreu na oficina onde trabalhava. O caso foi investigado e esclarecido pela delegada Liana Aragão. Conforme a delegada, Aylton foi morto por ter namorado a namorada de Matheus Calebe da Silva Braga Azevedo.

Matheus Calebe terminou sendo assassinado no dia 28 de janeiro de 2015 na Rua das Flores no Parque das Rosas, perto do Santa Delmira. Outros dois jovens nesta mesma ocasião foram baleados.

Na noite desta terça-feira, Maxilimiano Rodrigues foi assassinado em frente a Base da Petrobras, no Bairro Bom Jesus. A principal linha de investigação possível para este caso é crime por vingança.

O caso deve ser investigado pelos delegados da Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa de Mossoró-RN.