Inscrições para concurso da Prefeitura de Iracema vão até domingo (23)

O concurso abre 130 vagas com salários de até R$ 11,5 mil e com cargas horárias de 20h a 40 h semanais

São 130 vagas para cargos efetivos do quadro de pessoal na Prefeitura de Iracema. Com cargas horárias de 20h a 40 h semanais, os salários variam entre R$ 954,00 e R$ 11.520,00. Os interessados podem efetuar a inscrição até o dia 23 de dezembro, por meio do endereço eletrônico www.idib.org.br, mediante pagamento de taxa de R$ 70 a R$ 130.

As vagas são para: Assistente Social (4); Cirurgião Dentista (4); Farmacêutico 20h (2); Farmacêutico 40h (1); Fisioterapeuta (3); Médico (1); Nutricionista 20h (2); Nutricionista 40h (1); Psicólogo 20h (2) e Psicólogo 40h (1).

Há também vagas para Agente Comunitário de Saúde (10), Agente de Endemias (1), Almoxarife (2), Auxiliar de Farmácia (3), Auxiliar de Saúde Bucal (1), Agente Administrativo (10), Agente de Trânsito (2), Secretário Escolar (1), Técnico em Radiologia (2), Técnico em Enfermagem (5), Técnico em Laboratório (1), Técnico em Saúde Bucal (1), Motorista Categoria B (6), Motorista Categoria D (7), Auxiliar de Serviços Gerais (25), Gari (10) e Vigia (2).

Na área da educação há cargos para professores de Educação Básica II em Pedagogia (13), Português (2), Inglês (2), Matemática (1), História/ Geografia (1) e Ciências (1).