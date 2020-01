Motorista bêbado provoca acidente, foge e termina preso pela PRF

A Polícia Rodoviária Federal prendeu na manhã desta quarta-feira (2), no perímetro urbano da BR 110, em Mossoró/RN, um homem de 34 anos, condutor de uma caminhonete Hilux, após se envolver em acidente com ferido, no km 2 da mesma BR, na cidade de Areia Branca/RN.

Logo depois do acidente, o motorista se evadiu do local, deixando de prestar socorro à vítima. Após denúncias através do número de emergência 191, o veículo foi interceptado por uma equipe da PRF no km 30 da BR 110.

Submetido ao teste de etilômetro, foi constatado o teor alcoólico de 1,25 mg/l, no ar alveolar do condutor. Esse índice equivale a mais de quatro vezes o teor alcoólico que é considerado crime (0,30 mg/l).

Diante do flagrante, o homem foi preso e encaminhado à delegacia de Polícia civil de Mossoró.

Durante a operação Ano Novo que transcorreu de sexta-feira passada até ontem (1/1/19), 65 motoristas foram autuados por dirigirem sob efeito de bebida alcoólica nas rodovias federais no RN.