Vítima das explosões em Grossos disse que foi ressuscitado pelo sogro

VALTER está internado no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, se recuperando da explosão de fogos de artifício na passagem de ano em Grossos

Sobrevivente das explosões de fogos de artifício em Grossos na virada do ano diz ao amigo Ronaldo Costa Josino que “apagou” e foi trazido de volta pelo sogro que lhe fez massagens.

O podador de árvores Valter era uma das centenas que estava na região do moinho, em Grossos, para assistir a queima de fogos na virada do ano, quando aconteceu as explosões.

Logo no início da queima de fogos, algo saiu errado (está sendo investigado pelo Corpo de Bombeiros) e os fogos explodiram no sol, arremessando estilhaços na direção das pessoas.

Valter e outras mais de 30 dias saíram feridas. Ele numa situação mais grave. Disse: “só ouvir o papoco e não vi mais nada”. Ele foi arremessado longe do local que estava.

Teve duas fraturas expostas no braço e na perna. Havia suspeitas de que os cortes tivessem atingido a veia femoral, o que teria sido mortal. Comentou-se, inclusive, em amputar a perna.

“Cair morto lá. Rebolou eu longe. Eu não vi mais nada. Eu apaguei mesmo. Só ouvir o papoco e não ouvir mais nada. Eu voltei, porque meu sogro deu massagem neu”, diz Valter.

“Eu retornei. Voltei ao normal. Eu tive uma parada. Tive fratura exposta em dois cantos. Na perna atingiu a veia femoral. Eles disseram que iam cortar minha perna”, acrescenta.

“Se é de eu ir, que vá a perna”, disse o podador de árvores Valter ao amigo Ronaldo Costa Josino. Valter continua internado no Hospital Regional Tarcísio Maia.

Valter contou que numa segunda avaliação, o médico pediu que ele mexesse as pernas, para saber se era realmente preciso amputar. “Eu mexi os dedos e não foi preciso”, comemora.

No hospital, ele recebeu visita de pessoas da Prefeitura e do próprio prefeito Maurício, que teria se comprometido de dá o suporte necessário para ele se recuperar.

Além de Valter, outras cinco pessoas foram transferidas em estado grave para o HRTM. Várias outras com ferimentos menores foram atendidas em Grossos e liberadas.

No HRTM, as outras vítimas estão se recuperando bem. Também receberam promessas de apoio da Prefeitura Municipal de Grossos para se recuperar dos ferimentos no acidente.

Responsabilidades

Para fazer queima de fotos, é preciso ter alguém que seja autorizado para lidar com fogos. É também preciso que o Corpo de Bombeiros autorize este tipo de evento. A queima de fotos em Grossos era realizada com apoio da Prefeitura Municipal.