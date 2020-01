Acidentada tem atendimento demorado por falta de maca

A jovem Kaliane Kelly Dantas de Oliveira aguardou por quase uma hora para ser socorrida pelo SAMU, apos sofrer acidente às 7h manhã desta segunda-feira, 16, na Avenida Diocesana, perto do Hiper Bom Preço.

A vítima sofreu escoriações nas pernas e nos braços após colidir moto Biz numa Ducato. Populares que passavam pelo local entraram em contato com o SAMU, pedindo ajuda para socorrê-la ao hospital.

Entretanto, Kaliane relatou ao MOSSORO HOJE que o SAMU não apareceu. Fez novo contato e foi informada que o serviço de pronto atendimento móvel não tinha maca para socorrê-la.

A informação foi confirmada pela Guarda Civil e pelo próprio SAMU, em contato com a reportagem. A servidora do SAMU, Maria Lúcia afirmou: “temos de quatro a cinco macas reservas, mesmo assim, dependendo do caso, vez ou outra, alguma fica presa no hospital, porque está sendo utilizada quando não há cama disponível”.

Quando apareceu um maca, cerca de uma hora depois, Kaliane foi socorrida para o Hospital Regional Tarcísio Maia, que na noite deste domingo, 15, um curto circuito causou um incêndio na ala sul, proprocionado desespero aos médicos e pacientes/familiares.

A Policia Rodoviária Estadual esteve no local para fazer perícias e adotar medidas cabíveis.