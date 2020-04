Sindsegur emite nota de repúdio a vereadora Izabel Montenegro

Na manhã desta quarta-feira (20) o Sindicato Intermunicipal dos Vigilantes do RN (Sindsegur) emitiu uma nota de repúdio a Vereadora Izabel Montenegro, após ela ter dito, em matéria publicada ontem (19), que os seguranças do Hospital Regional Tarcísio Maia estavam armados e amedrontando os pacientes.

A nota emitida pelo sindicato afirmou que os seguranças do hospital são vigilantes formados por academia de vigilância, autorizada pela Polícia Federal, e que ele são aptos a portarem revólveres calibres 38 ou 32.

Segundo o sindicato os vigilantes trabalham com dedicação, mesmo estando sempre sob pressão e correndo riscos todos os dias para protegerem os funcionário e pacientes do hospital.

“Os vigilantes passam por todos os tipos de pressão, seja dos próprios funcionários exigindo a execução de suas atividades dentro do hospital, seja de clientes e de vagabundos que estão esperando um vacilo dos profissionais para roubarem as suas armas”, afirmou.

A nota ainda diz que a vereadora quis usar do fato de possuir um cargo público para ter acesso às dependências do hospital sem mostrar a identificação. A informação foi confirmada ao MOSSORÓ HOJE por um dos seguranças que receberam a vereadora e que preferiu não se identificar para evitar mais exposição.

“A senhora vereadora, se achando no direito de sua prerrogativa de vereadora, tenta entrar em um hospital do estado sem identificação e depois vai aos jornais falar mal de trabalhador. A hipocrisia reina na Câmara dos Vereadores de Mossoró”, disse a nota.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA:

No dia 19 de março de 2019, foi noticiado no site do Jornal Mossoró Hoje uma entrevista com a vereadora do município de Mossoró a senhora Izabel Montenegro (MDB) dizendo que foi retaliada por seguranças armados do Hospital Tarcísio Maia, que os mesmos estavam usando revólveres e amedrontando os pacientes e outras pessoas que ali estavam.

Na realidade a vereadora se equivoca em suas próprias palavras porque os seguranças do hospital são vigilantes formados por academia de vigilância, autorizada pela Polícia Federal, aptos a portarem revólveres cal. 38 ou 32.

Os vigilantes além de portar arma são também peritos em segurança privada, doando a sua própria vida em defesa de terceiros (funcionários e pacientes). Passam por todos os tipos de pressão, seja dos próprios funcionários exigindo a execução de suas atividades dentro do hospital, seja de clientes e de vagabundos que estão esperando um vacilo dos profissionais para roubarem as suas armas. Além de trabalharem em um órgão que pode passar uma doença para os trabalhadores.

A senhora vereadora se achando no direito de sua prerrogativa de vereadora tenta entrar em um hospital do estado sem identificação, vai nos jornais falar mal de trabalhador. A hipocrisia reina na Câmara dos Vereadores de Mossoró. Fica aqui o meu repúdio a esses tipos de pessoas que só querem prejudicar os trabalhadores vigilantes, que trabalham com honestidade.

Atenciosamente,

SINDSEGUR