PF prende empresário que comprou prefeito de Cabedelo/PB por R$ 5 milhões

A prisão foi realizada na residência de Roberto, no bairro do Bessa, que saiu do edíficio dentro de uma viatura da PF.

A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Norte, na terceira fase da operação ‘Xeque-Mate’, deflagrada agora pela manhã na Paraíba, onde já foi preso o empresário Roberto Santiago, dono do Manaíra, o maior shopping de João Pessoa.

Roberto Santiago é acusado de comprar o prefeito do município de Cabedelo para impedir a construção de um shopping concorrente na Paraíba.

O mandato do Rio Grande do Norte está sendo cumprido no condomínio Bosque dos Poetas, em Nova Parnamirim, em endereço ligado ao empresário, acusado de “comprar” o mandato do ex-prefeito de Cabedelo, Luceninha.

Eleito em 2012, Luceninha renunciou menos de um ano depois, e a operação Xeque-Mate investigou que ele teria vendido o mandato por 5 milhões, ao vice Leto Viana (PRP), que teria sido patrocinado pelo dono do Shopping Manaíra.

Na primeira fase da operação, no ano passado, Leto Viana foi preso.

O empresário Roberto Santiago foi preso no início da manhã no bairro do Bessa, em João Pessoa.

Além de acusado de ‘comprar’ o mandato do prefeito de Cabedelo, Santiago, que cumprirá prisão preventiva, é acusado ainda de participar do esquema de corrupção e fraudes licitatórias em Cabedelo.

Roberto Santiago também é acusado de “comprar” vereadores de Cabedelo para impedir a construção do shopping Pátio Intermares, que seria concorrente do shopping do empresário preso hoje.

Outros 11 mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados também estão sendo cumpridos pela Polícia Federal e pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco) em residências dos investigados, na Paraíba e no Rio Grande do Norte.

Também foram sequestrados 20 imóveis dos investigados, avaliados em mais de R$ 6 milhões.

A operação contou com a participação de 65 policiais federais.

Ontem à noite chamou atenção no Aeroporto de Natal, a presença de duas aeronaves da Polícia Federal.