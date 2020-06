Quase 200 bolsas de pesquisa são congeladas pela Capes no RN; Ufersa e Uern perdem 25

Mais 197 bolsas de pós-graduação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) serão congeladas no Rio Grande do Norte a partir de junho de 2019

Mais 197 bolsas de pós-graduação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) serão congeladas no Rio Grande do Norte a partir de junho de 2019, conforme dados solicitados pelo G1 ao órgão. O corte é motivado pelo contingenciamento de verbas na área.

De acordo com o Governo Federal, os atuais bolsistas não serão prejudicados pela medida. Porém, conforme eles concluam as pesquisas, as bolsas congeladas não deverão voltar a ser oferecidas para novos pesquisadores.

“O impacto para os bolsistas é zero. Todos os bolsistas em vigor permanecerão com suas bolsas, seja no Brasil ou no exterior”, afirmou Anderson Correia, presidente da Capes, durante entrevista coletiva sobre as medidas, nesta terça-feira (4). Em todo o país, mais 2,7 mil vagas serão fechadas. Em maio, o governo já havia anunciado o "bloqueio preventivo" de 3.474 bolsas e a reabertura de outras 1.324 vagas.

Ribeiro reforçou que o bloqueio será feito de forma gradual e que deve respeitar critérios de qualidade e eficiência.

Os cursos com duas avaliações nota 3 consecutivas (Avaliação Trienal 2013 e Avaliação Quadrienal 2017) e cursos avaliados com nota 4 na Avaliação Trienal 2013 e que caíram para nota 3 na Avaliação Quadrienal de 2017 terão, a partir de junho, parte de suas bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado congeladas para entrada de novos bolsistas.

Bolsas no RN

De acordo com a Capes, as instituições federais e estaduais do Rio Grande do Norte contam com 2.127 bolsistas em 95 cursos acadêmicos de pós-graduação (mestrado e doutorado).

Desse total, 292 bolsas estão em cursos que se encaixam nos critérios estabelecidos pela Capes para congelamento. Mais de 65% delas - 197 - serão suspensas.

A instituição mais impactada com a medida deverá ser a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que perderá 172 bolsas de mestrado e doutorado e pós-doutorado. A Universidade Federal do Semiárido (Ufersa) terá bloqueio de 16 vagas e a Universidade Estadual do RN (UERN), nove.

Veja número de congelamento por Instituição no RN

UFRN

• Mestrado: 131

• Doutorado: 37

• Pós-doutorado: 4

Ufersa

Mestrado: 16

UERN

Mestrado: 9.