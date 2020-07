Pessoas com AME poderão receber medicamentos através do SUS

O Ministério da Saúde publicou, na edição desta quarta-feira (12) do Diário Oficial da União, uma portaria que cria um projeto-piloto para disponibilizar, através do Sistema Único de Saúde (SUS), o medicamento Spinraza (Nusinersena) para a pessoas com Atrofia Muscular Espinhal (AME). A medida visa reduzir o valor final do medicamento.