Consultas ao 3º lote de restituição do IRPF 2019 já podem ser realizadas.

Nesta quinta-feira (8), a partir das 9h, a Receita Federal abre as consultas ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF) de 2019 e a lotes residuais de anos anteriores.

De acordo com o Fisco, serão contemplados 2.978.614 contribuintes no terceiro lote, e os valores das restituições totalizarão R$ 3,8 bilhões, sendo R$ 3,63 bilhões somente para o IR 2019 – ano-base 2018. Os depósitos serão feitos em 15 de agosto.

Entre aqueles que receberão a restituição do terceiro lote estão contribuintes idosos, entre 60 e 80 anos; contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave; contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Neste ano, a Receita Federal recebeu 30.677.080 declarações até o dia 30 de abril, prazo final para a entrega do documento sem multa. O órgão esperava receber 30,5 milhões de declarações do Imposto de Renda 2019.

SAIBA TUDO SOBRE O IMPOSTO DE RENDA 2019

Assim que abertas, as consultas podem ser feitas pela página da Receita Federal na internet. Há, ainda, o aplicativo para tablets e smartphones que facilita consulta às declarações do IRPF e situação cadastral no CPF, diretamente nas bases de dados da Receita Federal.

Pelo telefone é possível realizar a consulta através do Receitafone, no número 146. Já pelo computador, após acessar o site, é preciso digitar o CPF (apenas números), data de nascimento e os caracteres de verificação (captcha), e clicar em "consultar".

MALHA FINA

O Fisco lembra que é possível checar se a declaração foi processada. E se ela estiver já na fila de pagamentos, as informações prestadas estão coerentes com o banco de dados da Receita, indicando que a declaração, a princípio, não tem pendências.

A verificação pode ser feita pelo serviço Meu Imposto de Renda da Receita Federal. Para isso, é preciso gerar um código de acesso, a partir do número do CPF, data de nascimento e recibos de entrega das duas últimas declarações.





Veja as datas de pagamento dos lotes de restituição do IR neste ano:

1º lote, em 17 de junho de 2019;

2º lote, em 15 de julho de 2019;

3º lote, em 15 de agosto de 2019;

4º lote, em 16 de setembro de 2019;

5º lote, em 15 de outubro de 2019;

6º lote, em 18 de novembro de 2019;

7º lote, em 16 de dezembro de 2019.