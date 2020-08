RN tem taxa de desemprego de apenas 12,5% no 2º trimestre de 2019

No Rio Grande do Norte a taxa de desocupação foi de 12,5% no trimestre de abril a junho de 2019, apresentando estabilidade frente ao trimestre anterior (janeiro a março), bem como em relação ao mesmo período de 2018.

Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e representa o percentual de pessoas desocupadas em relação às pessoas na força de trabalho

A diferença da taxa de desocupação relativa ao trimestre anterior foi de -1,3%, uma variação pequena que aponta para estabilidade da taxa.

Em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, apresentou diferença de -0,6%, semelhantemente considerada estável quando comparada ao mesmo período de 2018.

Em números absolutos, a PNAD Contínua estima que havia 191 mil pessoas desocupados no último trimestre. Ou seja, 191 mil pessoas estavam sem trabalho na semana de referência e tomaram alguma medida para conseguir emprego no período de 30 dias, como entregar currículo, atender a entrevistas de emprego, inscrever-se em concurso, entre outras atitudes.

Essas pessoas estavam disponíveis para assumir o posto de trabalho naquela semana caso o tivessem encontrado, porém não obtiveram êxito.





NÍVEL DE OCUPAÇÃO

O nível de ocupação, foi de 46,9%. Isto significa que, do total de 2841 mil pessoas em idade de trabalhar, 1331 mil estavam ocupadas. Houve estabilidade tanto frente ao trimestre anterior, 46,1%, assim como em relação ao mesmo trimestre de 2018, 46,4%.

Este nível representa o percentual de pessoas ocupadas em relação às pessoas em idade de trabalhar (aquelas com 14 anos ou mais na data de referência).





PESSOAS OCUPADAS POR POSIÇÃO NA OCUPAÇÃO

No trimestre de abril a junho de 2019 havia 1331 mil pessoas ocupadas no Rio Grande do Norte. Desse total, estima-se que 52 mil eram empregadores. Dentre eles 37 mil estavam registrados no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Os demais 15 mil atuavam sem cadastro.

No último trimestre, 378 mil declararam-se trabalhadores por conta própria. 46 mil estavam cadastrados no CNPJ e 332 mil atuavam sem cadastro.



Já os empregados do setor privado (exceto trabalhadores domésticos) eram 561 mil. Destes, 360 mil tinham carteira de trabalho assinada. 201 mil atuavam sem carteira.

Os trabalhadores domésticos, especificamente, somavam 81 mil. 15 mil tinham carteira de trabalho assinada. 66 mil prestavam serviço doméstico sem carteira.

Os empregados no setor público, por sua vez, eram 225 mil no período de abril a junho de 2019.