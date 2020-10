Inscrições para concurso da Prefeitura de Parnamirim terminam nesta terça, 22

Os interessados em participar do concurso público da Prefeitura de Parnamirim devem realizar a inscrição até esta terça-feira (22). O certame visa o preenchimento de 244 vagas de nível médio para o cargo de Apoio Escolar.

As inscrições devem ser realizadas por meio eletrônico, através do site da Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (FUNCERN).

A taxa de inscrição é no valor de R$ 65, a ser paga exclusivamente mediante boleto bancário emitido no ato da inscrição. As inscrições foram iniciadas no dia 23 de setembro.

O Concurso Público terá validade de 2 anos contados a partir da data de publicação da homologação do Resultado Final no Diário Oficial de Parnamirim/RN, podendo ser prorrogado uma única vez, por mais 02 (dois) anos.

Os aprovados irão atuar na Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Parnamirim/RN, com remuneração base de R$ 998,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As provas estão previstas para serem realizadas no dia 17 de novembro de 2019. Se todo o processo transcorrer conforme o cronograma, o resultado final deverá ser publicado no dia 4 de dezembro deste mesmo ano.

CONFIRA O EDITAL COMPLETO.