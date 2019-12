“Naza Click” é condenado a 6 anos e 10 meses por tentar matar a ex-companheira

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri Popular da comarca de Mossoró decidiu pela condenação do fotógrafo Nazareno Rosa de Lima, conhecido como Naza Click, pela tentativa de homicídio da sua ex-companheira, que terá o novo preservado pelo MH para evitar exposição da vítima.

O julgamento aconteceu na manhã desta terça-feira (26), no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, sob a presidência do Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros.

Após a exposição do caso pelo Ministério Público, através do Promotor Ítalo Moreira Martins, do depoimento das testemunhas e da apresentação dos argumentos da defesas, feitos pelo Defensor Público Diego Melo da Fonseca, os jurados decidiram pela condenação do réu.

O Juiz Vagnos Kelly definiu a pena em 6 anos e 10 meses de prisão em regime fechado. O réu já estava preso preventivamente.





ENTENDA O CASO

De acordo com o narrado pelo Ministério Público, no dia 31 de maio de 2018, por volta das 22h30, Nazareno Rosa de Lima foi até a casa da ex-namorada, localizada na Rua Lourinha Menezes, 42, localizada no Conjunto Resistência, no Bairro Santa Delmira, e pulou o muro.

Em seguida, por volta das 0h30, já do dia 1º de junho, tentou matar a mulher por asfixia mecânica, estrangulamento, utilizando um fio de uma antena parabólica.

O MP narrou que o pai da vítima, que mora vizinho a residência invadida, ao ouvir os gritos da filha correu para ajudá-la.

Ao chegar ao local, encontrou Naza Click em cima da vítima, ainda segurando o fio utilizado para tentar asfixiá-la.

Ainda de acordo com o MP, Naza só não conseguiu matar a vítima devido a chegada do pai dela. Contudo, ele ainda se armou com um facão e saiu no meio da rua, ameaçando a mulher de morte.

Os vizinhos, que presenciaram a cena, chamaram a polícia e, sabendo que os policiais estavam chegando, Naza fugiu do local.

Os policiais fizeram diligências em busca do agressor, que foi encontrado na Av. Rio Branco, ainda em posse do facão. Ele foi preso e a arma apreendida.

Ressalta-se, ainda, que contra Nazareno já havia várias medidas protetivas e ele já respondia a diversos processos por violência doméstica.