Polícia indicia 74 pelo massacre que deixou 26 mortos em Alcaçuz

Dois mossoroenses entre os líderes do Massacre em Alcaçuz, ocorrido em janeiro de 2017

Quase três anos depois, a Divisão de Homicídios de Natal conseguiu concluir as investigações sobre o massacre na Penitenciária de Alcaçuz, no município de Nizia Floresta.

"Nós transformou num açougue", diz preso do PCC narrando em vídeo o massacre

Confira os perfis dos presos que comandaram o massacre em Alcaçuz



Dois mossoroenses entre os autores do massacre em Alcaçuz



Ao todo, 74 presos foram indiciados por 26 assassinatos brutais dentro de Alcaçuz, no mês de janeiro de 2017. Desconfia-se que o número de mortos seja superior ao divulgado.

Após o massacre, o Estado, com apoio do Governo Federal, transferiu os líderes (entre eles dois mossoroenses) para presídio Federal e investiu na reestruturação do presídio.

Em vídeo, o governo do Estado, mostrou que o cenário atual em Alcaçuz é muito diferente do que que foi mostrado para o mundo no início de 2017, quando aconteceu o massacre.



Em vídeo, governo mostra que realidade em Alcaçus hoje é bem diferente

A lista dos 74 indiciados pelo massacre será divulgada ainda na manhã desta sexta-feira, durante entrevista coletiva convocada para acontecer na Delegacia Geral da Policia Civil, em Natal.