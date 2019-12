PM pega em flagrante quadrilha dos arrastões em residências em Mossoró

Trabalho dos policiais foi realizado em conjunto, envolvendo PMs do 2 BPM e do 12 BPM; foram apreendidos veículos, produtos de roubos e armas. Um adulto foi autuado e um menor entregue a Justiça; outros dois estão sendo procurados

A Polícia Militar de Mossoró conseguiu interceptar uma quadrilha de assaltantes de residências na noite desta sexta-feira, 29, em Mossoró-RN.

Os assaltantes tomaram um carro de assalto no Conjunto Ving Rosado, zona leste da cidade e foram fazer um arrastão numa residência no bairro Belo Horizonte, que fica na zona sul.

Em seguida, a quadrilha voltou para a zona leste, desta vez para o Bairro Dom Jaime Câmara, roubar outra residência. Foi quando os policiais fecharam o cerco.

Anderson Lucas Dantas, de 19 anos, foi preso. Um menor que estava com ele foi detido e levado a DP de Plantão para os procedimentos previsto em lei.

O adulto foi apresentado também na DP de Plantão e foi autuado em flagrante por assalto à mão arma. Os policiais querem investigar mais ele, pois há suspeitas de outros crimes.

Com os criminosos, os policiais apreenderam o carro que havia sido tomado de assalto, produtos roubados das casas e uma arma de fogo com munições picotadas.

O sargento Renixon, um dos policiais que participaram da operação, informou a imprensa que quando perceberam o cerco policial, dois ou três assaltantes fugiram entrando no mato.

O trabalho que resultou no desbaratamento da quadrilha que aterrorizava as famílias em Mossoró foi realizado entre policiais do 12º BPM em parceria com policiais do 2º BPM.

Tanto o comandante do 12º BPM, Major Lima, com o comandante do 2º BPM, tenente coronel Humberto, já vem algum tempo destacando a importância do trabalho conjunto.