Veja foto do 27º morto no Massacre de Alcaçuz e os nomes dos indiciados

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte divulgou nesta segunda-feira (2) a foto de um preso que a instituição acredita ser o 27º preso morto no Massacre de Alcaçuz, ocorrido em janeiro de 2017.

O suposto morto foi identificado como Rodrigo José Leandro dos Santos, mais conhecido como “Rodrigo Pantera”.

A informação com o número total de mortos no massacre foi divulgada na sexta-feira (29), durante uma coletiva de imprensa realizada para divulgar os resultados da investigação sobre o caso.

O corpo do preso nunca foi encontrado. A matança em Alcaçuz é considerada o episódio mais sangrento da história do sistema penitenciário potiguar.

Ao todo, 216 presos se envolveram no massacre no presídio. Destes, 74 foram indiciados pelas mortes dos 27 detentos.

Juntamente com a foto do 27º presidiário morto, a Polícia Civil também divulgou a lista completa com os nomes de todos 74 presos que foram indiciados pelo massacre.

CONFIRA A LISTA COMPLETA COM OS NOMES DOS INDICIADOS

Confira a lista completa dos indiciados:

Luan Franklin Anselmo da Silva

Jefferson Santos da Silva

Roberto da Silva Gomes

Erison Gleidson de Lima Pereira

Wagner Vieira Ferreira da Silva

Alisson Kariely Elias Bezerra

Alexsandro da Silva Macedo

José Eugenio dos Santos Júnior

Gildervan Kleber de Oliveira

Allef Marrone da Silva Coringa

José Carlos de Oliveira Júnior

Valdemir Gomes de Oliveira

Josa Wesley Alves da Silva

Jefferson Robson Damasceno Silva

José Augusto Damasceno

Jean Alves de Lima

Kerginaldo Moreira Ferreira

Jean Mota dos Santos

Francisco Marcelino da Silva Neto

Herculano Batista da Silva

Rodrigo Felipe Macedo Rego

Diego Caio da Costa Souza

Marcos Chandecley Gomes de Queiroz

Francisco Robério de Lima Silva

José Cláudio Cândido do Prado

Tiago de Sousa Soares

Anderson de Sousa Nascimento

José Maciel Santos da Silva

Ricardo Lúcio George de Souza Feitosa

Thiago Medeiros Conforte

Victor Guilherme Cavalcanti de Oliveira

José Marconi Santos da Silva

Thales Ramon Lopes de Oliveira

João Bosco Martins Tomaz Júnior

Gildeon Henrique de Oliveira

Edson Corsino de Oliveira

Elison Gonçalves de Araújo

Ruan Lázaro Florêncio de França

Thiago de Souza Vilarinho

Robson do Amaral Bezerra Filho

Fabio Silva de Paiva

Wellington Santos Cruz

José Lindemberg Dantas Nascimento

Jailson Santos da Silva

Elias Rodrigues Martins

Andrey da Silva Leão

Habynnadad Dalton Bezerra

Ítalo Ralan de Melo Lopes

José Ivanildo Pinheiro de Lima

Thiago Batista Coelho

João Francisco dos Santos

Laerte Ambrósio de Oliveira

Paulo da Silva Santos

Paulo Márcio Rodrigues de Araújo

Alisson Rodrigues Lopes

Paulo Cezar Balbino de Oliveira

Veibergan Soares de Carvalho

Valmir Araújo de Lima

Erivan Cleiton Ferreira da Silva

Luiz Antonio Bezerra da Rocha

Lucrécio Carlos de Souza

Aramis Carlos Silva de Oliveira

Felliphe José Amorim Costa

Francisco Canindé de Souza

Alexandre da Silva Elesbão

Bruno Querino da Silva

Gilberto Lopes de Moura

Robson Batista Marinho

Relmayck do Nascimento Ferreira

Adeilson Nunes da Silva

Francisco Job de Oliveira

Reinaldo da Silva Xavier

Jucélio Antonio da Silva Júnior

Thalyson Jeyms de Moura Severiano.