Concurso Público em São Gonçalo do Amarante visa o preenchimento de 583 vagas

Nesta segunda-feira (02) a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) divulgaram o edital 01/2019 do Concurso Público para cargos no município.

Estão sendo oferecidas 547 vagas na prefeitura, e mais 36 vagas para o SAAE, ambos nos níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 998 a R$ 3.002,03, para uma jornada de 40h semanais de trabalho.

As inscrições podem ser realizadas a partir desta quinta-feira (5), as 9h, e seguem até às 22h do dia 6 de janeiro de 2020.

Os interessados deve acessar o endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) para realizar a inscrição.

A taxa para inscrição é R$ 45 para nível fundamental e de R$ 55 para os cargos de nível médio. Já para os cargos de nível superior, o valor da taxa de inscrição é R$ 70.

O concurso será divido em três etapas: prova objetiva (para todos os cargos); prova de títulos (para os cargos de nível superior); e teste de aptidão física e avaliação psicológica (para guarda municipal).

As provas objetivas acontecem nos dias 16 de fevereiro e 8 de março, a depender do cargo escolhido, e terão duração de 3h.

Para conferir todas as informações sobre cargos, datas, conteúdos programados e atribuições gerais dos cargos, basta conferir o EDITAL.

CONFIRA O QUADRO DE VAGAS