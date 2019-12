Inscrições do concurso público da Rede Ebserh terminam terça-feira, 10

As inscrições para o concurso público da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) seguem até a próxima terça-feira (10).

Estão sendo disponibilizadas 64 vagas imediatas, além de cadastro de reserva para os hospitais ligados a UFRN, no Rio Grande do Norte.

As oportunidades são para médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, assistente administrativo, técnico de análises clínicas e anestesiologista.

Os profissionais aprovados no concurso irão atuar no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), na Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), ambos em Natal, e no Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB), em Santa Cruz.

As inscrições foram iniciadas no dia 6 de novembro e podem ser realizadas através do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Os salários variam entre R$ 2.451,14 e R$ 8.647,57 - entre as vagas para o estado.

A Ebserh é uma estatal vinculada ao Ministério da Educação, responsável pela administração de 39 hospitais e pela gestão do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf). Emprega mais de 25 mil pessoas e é a quinta maior estatal do país.

Em todo o país, são 1.660 vagas em 39 unidades hospitalares, além da sede da instituição. São 533 vagas para médicos em 88 especialidades, 998 vagas para a área assistencial e 129 vagas para a área administrativa.

CONFIRA AQUI OS EDITAIS.

CONFIRA O QUADRO DE OPORTUNIDADES

ÁREA MÉDICA





ÁREA ASSISTENCIAL





ÁREA ADMINISTRATIVA