Itep paralisa atividades e suspende emissão de RGs no estado

O serviço de emissão de RGs está suspenso a partir desta quinta-feira (12), nas quatro unidades do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) do estado, localizadas em Natal, Mossoró, Pau dos Ferros e Caicó.

A suspensão se dá devido a paralisação das atividades dos servidores do instituto, iniciada nesta quarta-feira (11). Além disso, exames de corpo de delito só poderão ser feitos com a presença de policiais.

"O que vai funcionar é apenas o local de morte violenta, onde existe o atendimento aos crimes de homicídio, suicídio e acidentes com vítimas fatais", explicou Otávio Domingos, presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais de Natureza Criminal do RN (Sindperitos).

A paralisação deve se manter até a próxima segunda-feira (16), quando haverá uma reunião com o Governo do Estado. Até lá, os serviços funcionarão apenas com 30% do efetivo.

A categoria cobra do Governo do Estado a aceleração do envio à Assembleia Legislativa do PL que define o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) dos servidores do Itep.

Segundo os sindicatos, o Itep é o único órgão da Segurança Pública que não dispõe de PCCS, tanto a nível de estado, em relação aos demais órgãos de segurança, como com relação aos demais órgãos de perícia em todos os estados da federação.

Eles também afirmaram que os servidores do Itep/RN estão há 13 anos sem qualquer recomposição salarial, nem da inflação.

Veja mais:

Servidores do Itep/RN anunciam paralisação a partir desta quarta-feira (11)