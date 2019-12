Justiça prende ex-prefeito Braz Costa, de novo, por desvios em Felipe Guerra

O ex-prefeito Braz Costa Neto, de Felipe Guerra, foi recolhido a prisão nesta quinta-feira, 12, para cumprimento de sentença condenatória por inúmeros crimes de desvios de recursos públicos.

Brás Costa e sua equipe de secretários administrou a cidade de Felipe Guerra até 2011, quando foi afastado para ser investigado na Operação Ave de Rapina.

Durante o período que foi gestor, apesar da pujança financeira, Felipe Guerra não tinha se quer um só transporte escolar ou ambulância para transportar os pacientes.

Naquela época, o desprezo era tanta, que entre os carros alugados por Braz Costa e equipe para transportar os estudantes, havia uma Pampa, que queimava gás de cozinha.

Este veículo, para funcionar, precisava que os alunos o empurrassem. Este registro fotográfico foi feito pelo jornalista Cezar Alves, para o Blog Retrato do Oeste.

No início das apurações ficou comprovado o desvio de pelo menos R$ 1,3 milhão pelo então gestor e equipe simulando reformas em postos de saúde e escolas do município.

Com o trabalho do promotor de Justiça Silvio Brito (então promotor de Apodi), a partir da denúncia de Cezar Alves, o quadro mudou totalmente no município de Felipe Guerra.



O atual prefeito Haroldo Ferreira reconhece que o jornalista Cezar Alves deu forte contribuição para que houvesse uma mudança na estrutura de Felipe Guerra em benefício da população.

O ex-prefeito Braz Costa e sua equipe restaram dezenas de processos criminais para responder. Vários já transitaram em julgado e as penas estão sendo somadas.



Inclusive esta não é a primeira vez que Braz Costa é recolhido.

Com uma análise superficial da quantidade de processos (segue lista abaixo só em primeira instância da Justiça Estadual), Braz Costa terá que responder perante à Justiça, pelos estragos que causou em Felipe Guerra por muitos anos.





