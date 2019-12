MPCE lança edital de concurso público com salários de quase R$ 6 mil

Foi publicado no Diário Oficial do MPCE desta terça-feira (17) o edital do concurso público para provimento de 30 vagas e formação de cadastro de reserva nos cargos de analista e técnico ministeriais do Ministério Público do Estado do Ceará.

A instituição responsável pela organização do concurso é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

As inscrições estarão abertas de 2 a 21 de janeiro de 2020 no site da Cebraspe e a data prevista para realização da prova é dia 8 de março de 2020.

Para o cargo de técnico ministerial (nível médio), serão ofertadas 13 vagas mais cadastro de reserva, sendo 9 para ampla concorrência, 1 para candidatos com deficiência e 3 para candidatos negros.

A remuneração mensal é de R$ 4.038,91, composta por vencimento de R$ 2.935,08 e auxílio-alimentação de R$ 1.103,83. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais.

Já para o cargo de analista ministerial (nível superior), serão 17 vagas mais cadastro de reserva, distribuídas nas áreas de Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Direito, Engenharia Civil, Psicologia e Serviço Social.

A remuneração mensal é de R$ 5.919,42, composta por vencimento de R$ 4.815,59 e auxílio-alimentação de R$ 1.103,83. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais.

A taxa de inscrição custa R$ 100,00 para cargos nível superior e R$ 70,00 para nível médio e o edital prevê casos em que é possível requerer a isenção no pagamento da taxa, como doadores de sangue, pessoas com deficiência, inscritos no CadÚnico, dentre outros.

As provas para os dois cargos incluem avaliação objetiva com 120 itens, de certo ou errado, sendo 50 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos, além de prova discursiva de redação. O cargo de analista ministerial contará ainda com mais uma etapa, de avaliação de títulos.

CONFIRA O EDITAL COMPLETO.

CONFIRA O QUADRO DE VAGAS