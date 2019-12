Proerd entrega certificados a cerca de 300 alunos da rede municipal de Tibau

Desenvolvido com alunos da rede municipal de ensino de Tibau, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (Proerd), certificou aproximadamente 300 alunos, nos dois semestres, das séries iniciais e do 5º ano que é o carro-chefe do programa.

O programa é realizado pela Prefeitura de Tibau, através da Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com a Polícia Militar.

O instrutor do programa, Jonh Wayne, ressalta que o Proerd existe no município há dez anos e desde então o número de alunos atendidos a cada ano só vem aumentando. “Isso demonstra a eficácia no ensino, no transferir conhecimento para as crianças”, comemorou o instrutor.

Já para o prefeito Josinaldo Marcos de Souza “Naldinho”, “o Proerd é muito importante para nossas crianças, pois eles aprendem o que as drogas podem causar nas pessoas, a reconhecer as pressões que poderão influenciar a experimentar o cigarro, as bebidas alcoólicas, entre tantas outras drogas e as estratégias para resistir ao oferecimento delas”, comentou o prefeito.

Pelo bom trabalho e resultados, o prefeito já garantiu apoio ao programa para o próximo ano.